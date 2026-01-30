Amministrazione conferma presenza costante degli agenti dell’Ice nel Minnesota smentendo voci di ritiro

L’amministrazione ha confermato che gli agenti dell’Ice resteranno nel Minnesota. Donald Trump ha ribadito che non ci sarà nessun ritiro delle forze federali, smentendo le voci che circolavano nelle ultime settimane. La presenza degli agenti, quindi, continuerà come prima, nonostante le tensioni a Minneapolis.

Donald Trump ha confermato ufficialmente che gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) rimarranno presenti nello Stato del Minnesota, smentendo voci di un possibile ritiro delle forze federali dopo le tensioni esplose a Minneapolis. L'annuncio è arrivato in occasione di una breve intervista ai giornalisti prima della proiezione del documentario "Melania" al Kennedy Center, dove il presidente ha ribadito con decisione: "Non ritireremo gli agenti dell'immigrazione dal Minnesota. Assolutamente no". La dichiarazione arriva in un contesto politico e sociale altamente teso, dopo l'uccisione di due manifestanti durante un'azione di protesta contro l'Ice e la conseguente rimozione del comandante della Border Patrol Greg Bovino, figura centrale in un dibattito già acceso sulle modalità di applicazione delle ll'immigrazione.

