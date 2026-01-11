A Minneapolis, gli agenti dell’Immigrazione intensificano le operazioni di controllo, proseguendo con arresti in un contesto già segnato da tensioni e incidenti recenti. Le Twin Cities si preparano a un periodo di maggiore attività delle autorità, mentre il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale porta avanti la sua più vasta operazione di controllo mai effettuata. Questa situazione evidenzia le sfide e le implicazioni delle politiche migratorie nella regione.

Già scosse dalla sparatoria mortale di una donna da parte di un agente dell’immigrazione, domenica le Twin Cities del Minnesota si sono preparate per quella che molti si aspettano sarà una nuova normalità nelle prossime settimane mentre il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale porta avanti quella che ha definito la sua più grande operazione di controllo mai realizzata. I manifestanti hanno urlato contro agenti federali pesantemente armati e hanno suonato i clacson, hanno picchiato sui tamburi e hanno suonato nei fischietti nel tentativo di interrompere le loro operazioni in un quartiere di Minneapolis pieno di case unifamiliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, agenti federali dell'Immigrazione continuano a effettuare arresti

Leggi anche: Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna a Minneapolis

Leggi anche: Portland, agenti federali feriscono due persone: ancora spari dopo Minneapolis

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Minneapolis, agenti anti-immigrazione sparano e poi negano i soccorsi di un medico; Usa, donna uccisa da agente Ice a Minneapolis: proteste a New York; “Esecuzione a sangue freddo”, in piazza contro l’ICE a Minneapolis; Gli agenti anti-immigrazione hanno ucciso una persona a Minneapolis.

Minneapolis, agenti federali dell'Immigrazione continuano a effettuare arresti - (LaPresse) Già scosse dalla sparatoria mortale di una donna da parte di un agente dell'immigrazione, domenica le Twin Cities del Minnesota si ... stream24.ilsole24ore.com