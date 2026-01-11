Minneapolis agenti federali dell' Immigrazione continuano a effettuare arresti
A Minneapolis, gli agenti dell’Immigrazione intensificano le operazioni di controllo, proseguendo con arresti in un contesto già segnato da tensioni e incidenti recenti. Le Twin Cities si preparano a un periodo di maggiore attività delle autorità, mentre il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale porta avanti la sua più vasta operazione di controllo mai effettuata. Questa situazione evidenzia le sfide e le implicazioni delle politiche migratorie nella regione.
Già scosse dalla sparatoria mortale di una donna da parte di un agente dell’immigrazione, domenica le Twin Cities del Minnesota si sono preparate per quella che molti si aspettano sarà una nuova normalità nelle prossime settimane mentre il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale porta avanti quella che ha definito la sua più grande operazione di controllo mai realizzata. I manifestanti hanno urlato contro agenti federali pesantemente armati e hanno suonato i clacson, hanno picchiato sui tamburi e hanno suonato nei fischietti nel tentativo di interrompere le loro operazioni in un quartiere di Minneapolis pieno di case unifamiliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna a Minneapolis
Leggi anche: Portland, agenti federali feriscono due persone: ancora spari dopo Minneapolis
Minneapolis, agenti anti-immigrazione sparano e poi negano i soccorsi di un medico; Usa, donna uccisa da agente Ice a Minneapolis: proteste a New York; “Esecuzione a sangue freddo”, in piazza contro l’ICE a Minneapolis; Gli agenti anti-immigrazione hanno ucciso una persona a Minneapolis.
Minneapolis, agenti federali dell'Immigrazione continuano a effettuare arresti - (LaPresse) Già scosse dalla sparatoria mortale di una donna da parte di un agente dell'immigrazione, domenica le Twin Cities del Minnesota si ... stream24.ilsole24ore.com
Minneapolis, Trump invierà altre centinaia di agenti federali - L'amministrazione di Donald Trump invierà "centinaia di agenti federali in più" a Minneapolis "oggi e domani" per supportare il lavoro dell'Immigration and Customs Enforcement. msn.com
Minneapolis, uccisa una donna durante i raid anti-immigrati: i video inchiodano la ferocia degli agenti di Trump - Agenti federali hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco una donna durante una vasta operazione di controllo sull’immigrazione a Minneapolis, mercoledì. globalist.it
I raid sul ghiaccio continuano in Minnesota dopo la sparatoria tra i manifestanti
L'amministrazione di Donald Trump invierà "centinaia di agenti federali in più" a Minneapolis "oggi e domani" per supportare il lavoro dell'Immigration and Customs Enforcement - facebook.com facebook
A Minneapolis un agente dell’ICE ha sparato a bruciapelo alla testa a una donna (Renee Nicole Good, madre di tre figli) che partecipava a una protesta pacifica contro l’operato degli agenti ICE e che tentava di allontanarsi per non essere trascinata fuori dall'a x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.