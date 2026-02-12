US House passes bill to require proof of US citizenship for midterm voters

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, controllata dai repubblicani, ha approvato mercoledì una legge che obbliga i cittadini a presentare la prova della loro cittadinanza per votare alle elezioni di metà mandato. La proposta ha ottenuto il via libera, alimentando il dibattito sul controllo delle elezioni e sui diritti di voto. Ora il testo passerà al Senato, dove potrebbe incontrare opposizioni.

WASHINGTON, Feb 11 (Reuters) - The Republican-controlled House of Representatives voted on Wednesday to require proof of U.S. citizenship in the November midterm elections, which Democrats said would impose unnecessary burdens on American voters and concentrate electoral power in the hands of President Donald Trump. Lawmakers voted 218-213 to approve the SAVE America Act, with only one Democrat joining Republicans to back the measure. The action sends the legislation on to the Republican-led Senate, where it is expected to receive a vote but unlikely to garner the 60-vote, filibuster-proof majority needed for passage. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - US House passes bill to require proof of US citizenship for midterm voters Approfondimenti su US House Australia’s lower house passes tougher gun control laws in response to Bondi mass shooting Lunedì, la Camera dei Deputati australiana ha approvato nuove normative sul controllo delle armi, comprendenti un programma di riacquisto nazionale e procedure più rigorose per i controlli di sicurezza. Olympics-U.S. hospitality space changes name from ‘Ice House’ to ‘Winter House’ following protests Gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina hanno deciso di cambiare il nome di uno spazio dedicato agli atleti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Details on Trump push for bill requiring proof of citizenship to vote in federal elections Ultime notizie su US House Argomenti discussi: International Space Station: NASA to reconsider deorbiting it; La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un accordo bipartisan per porre fine al blocco governativo. Il presidente Donald Trump ha promulgato la legislazione nella stessa giornata.; Mexico’s Senate backs 40-hour workweek in initial vote. US House passes bill to require proof of US citizenship for midterm votersBy David Morgan WASHINGTON, Feb 11 (Reuters) - The Republican-controlled House of Representatives voted on Wednesday to require proof of U.S. citizenship in the November midterm elections, which ... msn.com House passes bill that could create voting barriers for married womenIf the bill, which Trump has indicated he would sign, fully passes, millions of women whose married names aren’t on their birth certificates or passports could face extra hurdles to register to vote ... yahoo.com Annunciato il bill completo del FRF: Il programma completo di ciascuna giornata del festival, insieme all’elenco completo degli show acustici VIP esclusivi e degli eventi speciali riservati ai possessori del Platinum Pass. * May 1: Starship GIANT House Of Lords - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.