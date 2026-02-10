Ti sei creata un personaggio non cerchi l’amore Tinì esplode e Gemma minaccia di lasciare Uomini e Donne

Dopo anni di silenzio, Tinì Cansino torna a parlare e non le manda a dire. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, l’attrice si è scagliata contro Gemma Galgani, accusandola di aver creato un personaggio e di non cercare davvero l’amore. La scena si è fatta tesa quando Tinì ha esploso le sue parole, e Gemma, visibilmente infastidita, ha minacciato di lasciare il programma. La puntata si è conclusa con un clima di grande tensione tra le due donne.

Dopo anni di silenzio, Tinì Cansino si "scongela" e rivolge a Gemma Galgani le parole più dure mai pronunciate nella sua storia a Uomini e Donne. La dama torinese, colpita dall'attacco, arriva a minacciare di abbandonare definitivamente il programma.

