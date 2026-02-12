Uomini e Donne registrazione 9 febbraio | Paola dice no a Edoardo

Durante la registrazione di lunedì 9 febbraio di Uomini e Donne, Edoardo ha annunciato di voler lasciare il programma. Paola, invece, gli ha risposto di no, decidendo di continuare la sua partecipazione. La scena ha catturato l’attenzione dei presenti e ha alimentato i commenti sui social.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 9 febbraio. Edoardo vuole lasciare il programma ma Paola gli dice di No. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 9 febbraio. In questa puntata sorpresa per il trono over con Edoardo che vorrebbe lasciare il programma insieme a Paola ma quest'ultima rifiuta. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Nel parterre, Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere, Fabrizio, già visto in passato per corteggiare Aurora. Dopo un confronto al centro studio, decide però di non proseguire la conoscenza e lo congeda definitivamente.

