Uomini e Donne | Edoardo rincorre Paola mentre Marta chiude con Antonio

Nella puntata del 2 febbraio, Edoardo corre dietro a Paola, cercando di riconquistarla dopo aver saputo delle sue nuove conoscenze. Nel frattempo, Marta decide di chiudere con Antonio, mettendo fine alla loro frequentazione. In studio emergono tensioni, accuse e dubbi che rendono difficile ricucire i rapporti.

Nella puntata del 2 febbraio Edoardo tenta di recuperare Paola dopo nuove conoscenze, Marta mette fine alla frequentazione con Antonio e in studio emergono dubbi, accuse e distanze difficili da colmare. Oggi, 2 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e nello studio del dating show non sono mancati momenti di tensione e chiarimenti. Da Edoardo che prova a recuperare Paola dopo nuovi passi falsi, a Marta che racconta una conoscenza mai decollata, fino ai dubbi di Cinzia sul passato sentimentale di Lanfranco: ecco cosa è successo. Edoardo e Paola: inseguimenti e accuse di poca chiarezza La puntata si apre con le vicende sentimentali di Edoardo Nestori, che non brilla per linearità.

