Uomini e Donne lo storico abbraccio tra Tina e Gemma | Video Witty Tv

A Uomini e Donne pace fatta tra Gemma e Tina che si cingono in un abbraccio storico. Cosa è successo? L’abbraccio tra Gemma e Tina a Uomini e Donne: da “nemiche” ad amiche?. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne è andato in onda un momento destinato a lasciare un segno nella storia del popolare dating show di successo di Canale 5. Ad inizio puntata, infatti, Gemma e Tina si sono unite in un lungo abbraccio che ha colpito milioni di telespettatori. Non solo, anche sui social l’abbraccio tra le due è diventato virale: un momento che mette fine alla loro rivalità? Gemma è rimasta molto colpita, visto che dopo l’abbraccio a Tina si è emozionata con le lacrime agli occhi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, lo storico abbraccio tra Tina e Gemma | Video Witty Tv

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Uomini e Donne", Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza festeggiano due anni insieme #uominiedonne #2dicembre Vai su X

Uomini e donne che hanno reso il mondo più giusto, pagando in prima persona … sono i miei modelli. Hanno molto da insegnare a quanti pensano che il cambiamento debba avvenire a spese degli altri! Rosa Parks non saccheggiava e imbrattava ma in mod - facebook.com Vai su Facebook

Gemma Galgani a Verissimo confessa: “Sarei stata pronta a lasciare Uomini e Donne insieme a…” - Dopo Antonella Mosetti, anche la dama di Uomini e Donne si è raccontata a ... Segnala isaechia.it

Gemma Galgani a Verissimo: "Sarei uscita da Uomini e Donne con Mario. Giorgio? Storia di attese e sofferenza" - Gemma Galgani ospite a Verissimo: il bilancio di una vita sentimentale lunga 16 anni a Uomini e Donne: "Non smetto di crederci" ... Da comingsoon.it

Uomini e Donne, Gemma spiazza tutti: la verità sul suo rapporto con Mario - Dopo lacrime e dichiarazioni nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani svela tutta la verità sul rapporto con il cavaliere Mario Lenti. Secondo msn.com

Gemma Galgani sta male e abbraccia Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Gianni Sperti: “Momento storico” - Gemma Galgani sta male a Uomini e Donne per Mario Lenti e abbraccia Tina Cipollari che prova a consolarla. Si legge su ilsussidiario.net

Tina Cipollari e Gemma Galgani: da nemiche a collaboratrici a Uomini e Donne/ Arriva la posta del cuore - Tina Cipollari e Gemma Galgani unite nella nuova avventura di Uomini e Donne: insieme rispondono alla posta del cuore. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e donne, Gemma ricorda i suoi amori: 'Ennio lo sento vicino, Giorgio importante' - A Verissimo, Gemma ha parlato delle storie d'amore che ha vissuto con cavalieri conosciuti nei 16 anni di partecipazione al programma ... Riporta it.blastingnews.com