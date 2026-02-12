Uno spazio a ’Mezz’aria’ Arte e musica abitano l’ex caserma Boldrini

Questa mattina si è inaugurato “Uno spazio a ’Mezz’aria’”, un progetto che trasforma l’ex caserma Boldrini in un luogo dedicato all’arte e alla musica. Dopo 300 giorni di lavori, gli spazi sono stati riqualificati per accogliere eventi, laboratori e incontri tra artisti e cittadini. L’obiettivo è restituire alla città un punto di aggregazione vivo e dinamico, dove si può condividere creatività e passione. La caserma ha cambiato volto, passando da struttura militare a centro culturale, pronto a ospitare attività e relazioni umane

Come si può rigenerare in 300 giorni, negli spazi, nelle attività, nelle relazioni umane, una ex caserma di 7.000 metri quadrati da tempo dismessa? Sembra il concept di un format televisivo, uno di quegli esperimenti sociali in voga negli Anni ’60, ma è quello che sta succedendo in via Frassinago 6. Qui, nella bella via dalle piccole botteghe, una task force di imprese – Coop4art, Urban Value by Ninetynine e Pessoa Luna Park, due napoletane e una romana – sta riattivando lo stabile con arte, cultura e un co-living mutualistico, curato da ’Idee in rete’, in collaborazione con il Demanio e il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

