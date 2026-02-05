Cosa c’è nell’ex caserma Boldrini? Così ‘Mezz’aria-lo spazio tra le cose’ ha trasformato tutto in 100 giorni

Dopo 100 giorni di lavoro, l’ex caserma Boldrini a Bologna si trasforma in “Mezz’Aria”. Il progetto firmato da Coop4art, Urban Value e Pessoa Luna Park ha riqualificato l’area, creando uno spazio condiviso tra arte, lavoro e vita quotidiana. Sono stati realizzati otto alloggi a prezzo calmierato, e il nuovo hub si propone come risposta concreta alla mancanza di spazi accessibili in città.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Che cosa è diventata l’ex Caserma Boldrini (in via Frassinago) dopo i primi 100 giorni dall’avvio del progetto di uso temporaneo e di rigenerazione urbana, firmato da Coop4art, Urban Value by Ninetynine e Pessoa Luna Park in collaborazione con Agenzia del Demanio e Comune di Bologna, che l’ha trasformata in “Mezz’Aria – Lo spazio tra le cose”, un community hub innovativo che cerca di rispondere concretamente alla carenza di spazi accessibili per vivere e per lavorare? Otto alloggi a prezzo calmierato. La vita quotidiana di “ Mezz’aria – Lo spazio tra le cose ” ha mantenuto innanzitutto la sua missione di diventare un coliving mutualistico, a cura di Idee in rete, popolando gli 8 alloggi a prezzi calmierati, di circa il 60% in meno rispetto all’attuale valore di marcato della zona, a fronte dei quali viene chiesto agli inquilini di restituire valore con attività di utilità collettiva nella gestione e nell’animazione condivisa degli spazi di Mezz’aria; con la vivace animazione quotidiana della caffetteria e cocktail bar “Ca’ di Mezzo”, aperta ogni giorno dal mattino fino a sera, che ospita musica dal vivo e concerti, DJ set ed eventi con un programma musicale che attraversa generi, pubblici e linguaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

