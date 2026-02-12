L’Università di Tor Vergata annuncia un nuovo premio dedicato a Giulia Cecchettin. Il rettore Martini spiega che questa iniziativa serve a diffondere la cultura e sottolinea l’impegno dell’ateneo in questo campo. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di giovani studiosi e promuovere la conoscenza tra gli studenti.

Roma, 12 feb. (AdnkronosLabitalia) - “Il premio ‘Giulia Cecchettin' ha origine dal fatto che siamo fortemente convinti, come Ateneo, che le università facciano cultura. La necessità di fare cultura significa anche diffonderla e le tesi di genere rappresentavano un modo attraverso cui i ragazzi potevano approfondire determinate tematiche. Ciò rappresenta, quindi, un incentivo su cui l'ateneo ha deciso di investire per motivare studenti e studentesse a fare tesi che approfondiscano tale tematica”. Sono le parole di Barbara Martini, prorettrice per le pari opportunità dell'Università di Roma Tor Vergata, alla consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin', iniziativa fortemente voluta dall'Ateneo e nata per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell'Università di Padova, vittima di femminicidio nel novembre 2023, oltre che per promuovere la riflessione sulla parità e le pari opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, Martini (Tor Vergata): "Con premio ‘Giulia Cecchettin' facciamo e diffondiamo cultura"

Approfondimenti su Tor Vergata Università

L'Università di Roma Tor Vergata ha ricevuto il Premio Roma Bpa 2025 per il progetto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tor Vergata Università

Argomenti discussi: Tor Vergata, ‘Nel nome di Giulia’ per premiare ricerca contro violenza di genere.

Università, Costa (Tor Vergata): Collana su premio Cecchettin racchiude estratti di tesi su parità di genereRoma, 12 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Sono stata invitata come relatrice alla cerimonia di consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin' dalla ... iltempo.it

Università, rettore Tor Vergata: Impegnati da tempo in sensibilizzazione su violenza di genereRoma, 12 feb. (Adnkronos/Labitalia) - La violenza di genere è una tematica sulla quale il nostro Ateneo è attivo da molto tempo e la possibilità di ... iltempo.it

San Valentino a Tor Vergata La poltrona selfie a forma di cuore è pronta ad accogliere coppie, amici e famiglie per uno scatto pieno d’amore. Il ricordo perfetto del tuo San Valentino ti aspetta. - facebook.com facebook