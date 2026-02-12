Università rettore Tor Vergata | Impegnati da tempo in sensibilizzazione su violenza di genere

La rettrice dell’Università di Tor Vergata ribadisce l’impegno dell’ateneo contro la violenza di genere. Ricorda che il tema è stato sempre al centro delle attività dell’università, che rinnova ogni anno il suo sostegno con premi di laurea dedicati e un approccio multidisciplinare. La rettrice sottolinea come questa continuità aiuti a mantenere alta l’attenzione sul problema.

Roma, 12 feb. (AdnkronosLabitalia) - La violenza di genere “è una tematica sulla quale il nostro Ateneo è attivo da molto tempo e la possibilità di poter rinnovare questo impegno ogni anno, attraverso dei premi di laurea proprio sulla violenza di genere e attraverso un approccio multidisciplinare, consente di stimolare continuativamente la sensibilità sul tema e fare in modo che ci sia sempre grande attenzione”. Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università di Roma Tor Vergata, in occasione della consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin', iniziativa fortemente voluta dall'Ateneo e nata per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell'Università di Padova vittima di femminicidio nel novembre 2023, oltre che per promuovere la riflessione sulla parità e le pari opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il rettore dell'Università Tor Vergata ha confermato che, per gli studenti di Medicina a Tirana, le tasse saranno calcolate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Questa mattina a Tor Vergata si terrà la cerimonia di premiazione dei laureati con il premio Giulia Cecchettin.

