Unione Azzurra Nel Mondo il divieto di trasferta una sproporzione

L’Unione Azzurra Nel Mondo ha scritto alle autorità e alla società di De Laurentiis per protestare contro il divieto di trasferte imposto ai tifosi del Napoli. L’associazione dice che la misura è troppo severa e chiede di rivederla. La questione tiene banco tra i tifosi e le istituzioni, che si preparano a discutere nei prossimi giorni.

L'Unione Azzurra Nel Mondo (UANM) ha inviato una lettera riguardante il divieto delle trasferte imposto ai tifosi del Napoli alle autorità competenti e alla Società di Aurelio De Laurentiis. Di seguito la lettera. Unione Azzurra Nel Mondo, la lettera. L'Unione Azzurra Nel Mondo, che rappresenta oltre 100 Napoli Club in Italia e all'estero, esprime profonda preoccupazione per il provvedimento del Ministero dell'Interno che dispone il divieto di trasferta per i sostenitori del Napoli fino al termine della stagione, con conseguente chiusura integrale del settore ospiti. Una decisione che, da misura straordinaria, rischia di trasformarsi in prassi ricorrente.

