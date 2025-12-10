Cesena-Mantova coi tifosi sarà una festa Sospeso il divieto di trasferta per gli ospiti

Sport.quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il divieto di trasferta per i tifosi ospiti sarà sospeso, permettendo a Cesena e Mantova di vivere insieme la partita in un’atmosfera di festa. Dopo l’approvazione del Ministero dell’Interno, i sostenitori lombardi potranno raggiungere la Romagna, rafforzando il gemellaggio tra le due tifoserie e rendendo l’evento un momento di aggregazione.

Alla fine sarà quello che avrebbe dovuto essere: una festa per tutti i tifosi. Manca ancora l’ufficialità, attesa per queste ore, ma il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi avrebbe già valutato positivamente la richiesta congiunta formulata nei giorni scorsi dalle società del Cesena e del Mantova (su iniziativa del Cavalluccio) di chiedere la sospensione del divieto di trasferta per i sostenitori lombardi, che sabato potranno dunque raggiungere la Romagna per assistere dal vivo al match insieme ai ‘colleghi’ cesenati, coi quali sono gemellati da anni. Ad anticipare la notizia sulla Gazzetta di Mantova, il senatore della Lega Andrea Paganella, anche lui attivo sulla questione da diversi giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

cesena mantova coi tifosi sar224 una festa sospeso il divieto di trasferta per gli ospiti

© Sport.quotidiano.net - Cesena-Mantova coi tifosi, sarà una festa . Sospeso il divieto di trasferta per gli ospiti

Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo

Gare casalinghe contro Reggiana, Modena e Mantova: il Cesena lancia un mini abbonamento 'Derby Pack'

cesena mantova tifosi sar224Cesena-Mantova: via libera anche ai tifosi ospiti - C’è grande fiducia per vedere i supporters biancorossi al seguito della squadra sabato prossimo ... Riporta corriereromagna.it