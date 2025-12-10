Cesena-Mantova coi tifosi sarà una festa Sospeso il divieto di trasferta per gli ospiti
Il divieto di trasferta per i tifosi ospiti sarà sospeso, permettendo a Cesena e Mantova di vivere insieme la partita in un’atmosfera di festa. Dopo l’approvazione del Ministero dell’Interno, i sostenitori lombardi potranno raggiungere la Romagna, rafforzando il gemellaggio tra le due tifoserie e rendendo l’evento un momento di aggregazione.
Alla fine sarà quello che avrebbe dovuto essere: una festa per tutti i tifosi. Manca ancora l’ufficialità, attesa per queste ore, ma il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi avrebbe già valutato positivamente la richiesta congiunta formulata nei giorni scorsi dalle società del Cesena e del Mantova (su iniziativa del Cavalluccio) di chiedere la sospensione del divieto di trasferta per i sostenitori lombardi, che sabato potranno dunque raggiungere la Romagna per assistere dal vivo al match insieme ai ‘colleghi’ cesenati, coi quali sono gemellati da anni. Ad anticipare la notizia sulla Gazzetta di Mantova, il senatore della Lega Andrea Paganella, anche lui attivo sulla questione da diversi giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
