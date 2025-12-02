L' Unione Europea cambia idea sulle caldaie a gas | nessun divieto nel 2029

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L' Unione Europea fa retromarcia sulle caldaie a gas e la decisione di vietarle a partire dal 2029. Stando alle ultime notizie, è stato fatto un passo indietro sull'ipotesi di vietare la commercializzazione di questi dispositivi dalla data indicata. Questo importante passo è stato posticipato e il provvedimento è stato eliminato dalla bozza di revisione del regolamento Ecodesign. Tutto rimandato, dunque. Si parla addirittura del 2040, come possibile data in cui introdurre il divieto. Negli anni che verranno, dunque, le caldaie saranno ancora utilizzate, a patto che si tratti dei modelli più performanti e sicuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l unione europea cambia idea sulle caldaie a gas nessun divieto nel 2029

© Ilgiornale.it - L'Unione Europea cambia idea sulle caldaie a gas: nessun divieto nel 2029

Argomenti simili trattati di recente

unione europea cambia ideaL'Unione Europea cambia idea sulle caldaie a gas: nessun divieto nel 2029 - Marcia indietro dell'UE sul divieto di commercializzazione delle caldaie a gas a partire dal 2029. Lo riporta msn.com

unione europea cambia ideaProteggere la metallurgia nell’UE: nuove tariffe come segno dei tempi che cambiano. Analisi di Avi Itzkovich - L'Unione Europea ha proposto di limitare le quote esenti da dazio sulle importazioni di acciaio, introducendo una tariffa del 50% sulle spedizioni oltre quota per sostenere la propria metallurgia cont ... Si legge su liveuniversity.it

unione europea cambia ideaProgrammazione europea, Falcomatà “Ue non cambi modalità trasferimento risorse” - "Come ANCI, come sindaci delle 14 città metropolitane abbiamo sollevato una preoccupazione importante: l'idea dell'Unione Eu ... italpress.com scrive

unione europea cambia ideaCambio di paradigma per l’Unione Europea - Il nuovo impianto di bilancio europeo sposta il baricentro verso difesa e sicurezza energetica. Secondo lavoce.info

unione europea cambia ideaL’Europa riscrive le regole del digitale: cosa è e cosa prevede il Digital Omnibus - Dal nuovo concetto di “dato personale”, al legittimo interesse per addestrare i modelli di AI, fino alla piattaforma unica per sicurezza informatica. Riporta repubblica.it

unione europea cambia ideaPer salvare Kiev l’Unione europea è l’ultima risorsa - Adesione all'Ue, nuove sanzioni, contrasto alla guerra ibrida, sbloccare gli asset russi congelati: i 27 devono cambiare passo nella vicenda ucraina. Secondo editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Unione Europea Cambia Idea