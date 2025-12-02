L' Unione Europea cambia idea sulle caldaie a gas | nessun divieto nel 2029
L' Unione Europea fa retromarcia sulle caldaie a gas e la decisione di vietarle a partire dal 2029. Stando alle ultime notizie, è stato fatto un passo indietro sull'ipotesi di vietare la commercializzazione di questi dispositivi dalla data indicata. Questo importante passo è stato posticipato e il provvedimento è stato eliminato dalla bozza di revisione del regolamento Ecodesign. Tutto rimandato, dunque. Si parla addirittura del 2040, come possibile data in cui introdurre il divieto. Negli anni che verranno, dunque, le caldaie saranno ancora utilizzate, a patto che si tratti dei modelli più performanti e sicuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
