È morto monsignor Riccardo Fontana Giovedì il funerale in Cattedrale

Arezzo piange la scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, morto questa mattina alle prime luci. La diocesi si prepara a salutare l’arcivescovo emerito con il funerale che si terrà giovedì in Cattedrale. La notizia si è diffusa subito, lasciando senza parole i fedeli e i sacerdoti della zona.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro è in lutto per la morte dell’arcivescovo-vescovo emerito Riccardo Fontana che, munito del conforto dei sacramenti, è stato chiamato al Padre alle prime luci del mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026. L’Arcivescovo, che aveva compiuto 79 anni lo scorso 20 gennaio e che ha guidato la diocesi toscana per tredici anni, dal settembre del 2009 al novembre del 2022, da qualche settimana era di nuovo ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo dopo che le sue condizioni, già assai precarie a causa dei seri problemi di salute che lo avevano colpito nel mese di ottobre e che lo avevano costretto a una prima, lunga degenza presso quella stessa struttura, hanno subito un ulteriore aggravamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È scomparso monsignor Riccardo Fontana, che fino al 2022 è stato vescovo di Arezzo.

È deceduto oggi, 6 gennaio, a Caserta, monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito della diocesi campana.

