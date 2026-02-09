E’ morto monsignor Riccardo Fontana | è stato vescovo di Arezzo dal 2009 al 2022

È scomparso monsignor Riccardo Fontana, che fino al 2022 è stato vescovo di Arezzo. La notizia si diffonde rapidamente nella città, dove era molto conosciuto e rispettato. La sua morte segna la fine di un’epoca per la diocesi, che ora si prepara a rendere omaggio alla sua memoria.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – È morto monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Si è spento nelle prime ore di oggi, lunedì 9 febbraio, al San Donato, all’età di 79 anni. La notizia arriva alla vigilia della settimana che conduce la città alla festa della Madonna del Conforto, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità aretina. A darne comunicazione ai sacerdoti è stato il vescovo Andrea Migliavacca. Fontana ha guidato la diocesi aretina dal 2009 al 2022, lasciando un segno profondo nella vita pastorale e civile del territorio. In precedenza era stato vescovo della diocesi di Spoleto-Norcia tra il 1996 e il 1999. 🔗 Leggi su Lanazione.it

