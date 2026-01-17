Imbocca la rotatoria contromano Schianto frontale tra due auto

Un incidente si è verificato ieri alle 13.30 sulla Salaria, nel territorio di Castel di Lama, all’interno della rotatoria tra Offida e Castel di Lama. Due veicoli, una Kia e una Mercedes, sono entrati in collisione dopo che una delle auto aveva imboccato contromano la rotatoria, causando uno scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

Imbocca contromano la rotatoria sul bivio di Offida e finisce contro un'auto. Ieri, intorno alle 13.30, due auto: una Kia e una Mercedes si sono scontrate all'interno della rotatoria sulla Salaria, nel territorio di Castel di Lama. Le due auto, una proveniente dalla zona industriale e l'altra, che percorreva il circuito della rotatoria, si sono scontrate frontalmente, un urto violentissimo. Ai primi soccorritori la situazione è sembrata grave, ma per fortuna nessuno dei due occupanti ha riportato ferite. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza del Potes di Offida, che ha prestato i primi soccorsi, ma nessuno è stato trasportato in ospedale.

