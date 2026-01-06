Vasto auto imbocca la rotonda contromano | scontro frontale ferite una donna e una bambina FOTO

Nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, sulla statale 16 a Vasto, si è verificato un incidente stradale quando un'auto ha imboccato contromano la rotatoria Pagliarelli–San Lorenzo. L’impatto frontale ha causato ferite a una donna e a una bambina. L’intervento delle forze dell’ordine e i soccorsi sono stati immediati. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza stradale in quella zona.

Paura nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, intorno alle 19.30, sulla statale 16 all’altezza della rotatoria Pagliarelli–San Lorenzo, a Vasto. Una delle due auto coinvolte avrebbe imboccato la rotatoria contromano, provocando un violento scontro frontale.L’incidente ha visto coinvolte una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

