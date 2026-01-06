Vasto auto imbocca la rotonda contromano | scontro frontale ferite una donna e una bambina FOTO

Nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, sulla statale 16 a Vasto, si è verificato un incidente stradale quando un'auto ha imboccato contromano la rotatoria Pagliarelli–San Lorenzo. L’impatto frontale ha causato ferite a una donna e a una bambina. L’intervento delle forze dell’ordine e i soccorsi sono stati immediati. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza stradale in quella zona.

Paura nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, intorno alle 19.30, sulla statale 16 all’altezza della rotatoria Pagliarelli–San Lorenzo, a Vasto. Una delle due auto coinvolte avrebbe imboccato la rotatoria contromano, provocando un violento scontro frontale.L’incidente ha visto coinvolte una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Vasto, auto imbocca la rotonda contromano: scontro frontale, ferite una donna e una bambina [FOTO] Leggi anche: Auto contromano sull'autostrada Torino-Milano: sfiorato lo scontro frontale con una famiglia Leggi anche: Incidente frontale tra auto: morta una donna, ferite due ragazze Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Vasto, auto imbocca la rotonda contromano: scontro frontale, ferite una donna e una bambina [FOTO] - Una delle due auto coinvolte avrebbe imboccato la rotatoria contromano, provocando un violento scontro frontale ... chietitoday.it

Vasto, un altro furto auto A Vasto sono in corso indagini per individuare gli autori del furto di una Fiat 500L di colore chiaro bianca rubata intorno alla mezzanotte di mercoledì nel parcheggio vicino ai Salesiani tra via Giulio Cesare e via Ciccarone. L'auto era p - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.