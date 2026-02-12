Una mozione sul futuro dell’Onfa

Questa mattina i parlamentari hanno presentato una mozione per chiedere chiarimenti sulla possibile chiusura delle strutture dell’Onfa di Cadimare. Durante l’interrogazione al ministro della Difesa, i consiglieri hanno espresso preoccupazione per il futuro di quell’area e hanno chiesto spiegazioni sui piani del governo. La discussione prosegue, mentre i lavoratori e le istituzioni attendono risposte chiare.

Un'interrogazione al ministro della Difesa per chiedere lumi circa la possibile chiusura delle strutture dell' Onfa di Cadimare. A presentarla, nei giorni scorsi, il deputato leghista Alessandro Manuel Benvenuto (cofirmatario il collega di partito Eugenio Zoffili), con l'obiettivo di fare chiarezza rispetto alle voci che si succedono ormai da tempo circa la possibile chiusura dell' Opera nazionale per i figli degli aviatori, organo che provvede all'assistenza dei figli del personale deceduto dell' Aeronautica militare, in particolare erogando contributi in favore di ragazzi in età scolare e alle famiglie più bisognose, situata all'interno del Centro logistico di supporto areale 'Umberto Maddalena' dell'Aeronautica Militare a Cadimare.

