Barometro del Futuro | solo il 22% degli italiani è ottimista sul futuro dell’Italia

Lidentita.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di ERICA CIANCI Il 46% degli italiani (quasi uno su due) è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un’Italia migliore nei prossimi dieci anni. Un giudizio severo che si affianca a un paradosso evidente: il 79% degli italiani, soprattutto i più giovani, dichiara di pensare al domani, ma il 63% continua . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

