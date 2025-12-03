Barometro del Futuro | solo il 22% degli italiani è ottimista sul futuro dell’Italia

di ERICA CIANCI Il 46% degli italiani (quasi uno su due) è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un’Italia migliore nei prossimi dieci anni. Un giudizio severo che si affianca a un paradosso evidente: il 79% degli italiani, soprattutto i più giovani, dichiara di pensare al domani, ma il 63% continua . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Barometro del Futuro: solo il 22% degli italiani è ottimista sul futuro dell’Italia

Solo il 7% degli italiani ritiene che la scuola sia orientata al futuro - Nella fotografia scattata dal Barometro del Futuro, presentato dall’Istituto Piepoli, la scuola italiana occupa un posto marginale nella costruzione di un immaginario proiettato in avanti. orizzontescuola.it scrive