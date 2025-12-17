Palestra Juve ecco la decisione dell’Atalanta sul futuro dell’esterno | una sua cessione dipenderà da…

L'Atalanta ha annunciato la sua decisione riguardo al futuro dell'esterno coinvolto nella Palestra Juve, chiarendo che la cessione dipenderà da un fattore specifico. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle strategie di mercato e alle valutazioni del club bergamasco. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile uscita e le condizioni che potrebbero influenzarla.

Palestra Juve, ecco la decisione dell'Atalanta sul futuro dell'esterno: una sua cessione dipenderà unicamente da questo fattore. L'Atalanta è pronta a prendere una decisione sul futuro di Marco Palestra, terzino destro classe 2005 di sua proprietà. A fine stagione, il club valuterà se integrarlo stabilmente in rosa per farne un potenziale titolare oppure se procedere con una cessione a titolo definitivo. Il giocatore, attualmente in prestito al Cagliari, sta vivendo un periodo di grande crescita che, come riporta il "QS", lo rende un obiettivo sensibile per club di primo piano. In Italia, la Juventus è particolarmente interessata, ma ci sono anche diversi club esteri, in particolare inglesi, che lo monitorano.

