Fondazione Altagamma rappresenta un pilastro per i brand di lusso del ‘Made in Italy’

Fondata nel 1992, la Fondazione Altagamma riunisce 124 eccellenze italiane nei settori del lusso e della creatività, rappresentando un punto di riferimento per il ‘Made in Italy’. Attraverso il suo impegno, promuove e tutela l’industria culturale e creativa, consolidando l’immagine dell’Italia nel panorama internazionale.

Nata nel '92, la Fondazione Altagamma riunisce oggi 124 tra i migliori brand italiani dell'industria culturale e creativa (dalla moda al design, dalla gioielleria all'alimentare, fino all'ospitalità, ai motori e alla nautica), ambasciatori dello stile di vita italiano nel mondo. Insieme, queste aziende sommano oltre diecimila anni di storia: il settore dell'alto di gamma vale circa 144 miliardi di euro in Italia e genera più del 70% del fatturato attraverso l'export, impiegando quasi due milioni di persone. Si tratta di un ecosistema che contribuisce per circa il 7,4% al PIL nazionale. Dal 2020 è presieduta da Matteo Lunelli, con pilastri come internazionalizzazione, sostenibilità e turismo colto.

