Una semplice discussione sulla guerra ha acceso un dialogo tra gli studenti della quinta elementare di Grumello del Monte. Durante le lezioni sulla pace e i diritti, i ragazzi hanno capito che la guerra distrugge tutto ciò che si impara sui diritti umani. Hanno commentato che, invece di rispettare i diritti, la guerra li cancella, lasciando dietro di sé solo distruzione e dolore. È stato un momento di riflessione sincero, che ha fatto capire loro quanto sia importante difendere la pace e i diritti di tutti.

Tutto ha avuto inizio da un momento di conversazione sulla guerra. I ragazzi e le ragazze della classe 5ªB della scuola primaria “Paolo Ravasio” di Grumello del Monte, che durante il loro percorso scolastico più volte hanno affrontato l’argomento dei diritti e dei doveri delle persone, si sono detti che la guerra è quanto di più lontano ci possa essere dal concetto di diritto. E così hanno iniziato a riflettere. Durante la prima fase di lavoro, hanno raggiunto la consapevolezza di essere ragazzi e ragazze fortunati perché sono nati in una parte del mondo, in cui quasi tutte le persone sono rispettate per quello che sono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una bomba scoppiata, un diritto polverizzato

Approfondimenti su Paolo Ravasio Grumello

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La bomba nucleare più potente mai testata. La Zar Bomba. Dell unione sovietica #military

Ultime notizie su Paolo Ravasio Grumello

Argomenti discussi: Una bomba scoppiata, un diritto polverizzato; Cena di solidarietà a favore degli abitanti della casa esplosa: raccolti fondi per ripartire e un abbraccio dalla popolazione; Il presidente dell’Inter Club San Marino sul petardo ad Audero: La curva Nord non c’entra. Ho parlato io con la Digos. Ma chi ha lanciato la bomba è lo stesso che ha perso le dita?; Biathlon, agli azzurri serve lo psicologo. E Passler ricorre al Tas: Contaminazione, non doping.

Esplode bomba carta nella palazzina dove stanno realizzando un murale per Simone Schiavello, ucciso a coltellate a 19 anniUna bomba carta è esplosa nella notte nell'androne di un palazzo a Ostia. Una forte deflagrazione che ha mandato in frantumi il portone d'ingresso. Proprio sulle mura della palazzina popolare gli ... romatoday.it

A seguito della giornata convulsa, ovviamente "la bomba" non e' scoppiata ieri (da qui il rinvio di approvazione del Pef), la società già da qualche giorno sapeva di questo intoppo ed e' già al lavoro per trovare una soluzione, e filtra ottimismo da entrambe le pa - facebook.com facebook

Scoppia la bomba sul caso #Garlasco “Lo scontrino di #sempio è falso” La rivelazione del settimanale Giallo, il caso della numerazione progressiva che non tornerebbe. x.com