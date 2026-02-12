Una bomba scoppiata un diritto polverizzato

Una semplice discussione sulla guerra ha acceso un dialogo tra gli studenti della quinta elementare di Grumello del Monte. Durante le lezioni sulla pace e i diritti, i ragazzi hanno capito che la guerra distrugge tutto ciò che si impara sui diritti umani. Hanno commentato che, invece di rispettare i diritti, la guerra li cancella, lasciando dietro di sé solo distruzione e dolore. È stato un momento di riflessione sincero, che ha fatto capire loro quanto sia importante difendere la pace e i diritti di tutti.

Tutto ha avuto inizio da un momento di conversazione sulla guerra. I ragazzi e le ragazze della classe 5ªB della scuola primaria “Paolo Ravasio” di Grumello del Monte, che durante il loro percorso scolastico più volte hanno affrontato l’argomento dei diritti e dei doveri delle persone, si sono detti che la guerra è quanto di più lontano ci possa essere dal concetto di diritto. E così hanno iniziato a riflettere. Durante la prima fase di lavoro, hanno raggiunto la consapevolezza di essere ragazzi e ragazze fortunati perché sono nati in una parte del mondo, in cui quasi tutte le persone sono rispettate per quello che sono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

