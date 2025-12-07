Vincenzo Schettini racconta il suo coming out | A 19 anni è scoppiata una bomba in casa Non se ne parlava a scuola in famiglia tra gli amici

Vincenzo Schettini ha raccontato il proprio coming out nell'intervista a "Ciao Maschio" in onda sabato 6 dicembre su Rai 1. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vincenzo Schettini: «A 19 anni mi innamorai di un ragazzo, a casa scoppiò una bomba. Mio padre mi chiese scusa, non erano pronti» - La chioma d'argento col ciuffo ribelle è diventata il suo tratto distintivo: Vincenzo Schettini non ha ancora 50 anni ma è uno dei ...

