Un weekend pieno di commedie | all' Ariston il grande cinema di Hollywood

Sabato 14 febbraio alle 10.00, al Cinema Ariston di Trieste, la rassegna “Un Cinema per Amico”, realizzata dall’Associazione de Banfield in collaborazione con La Cappella Underground e l’Associazione Casa del Cinema di Trieste, propone Il magnifico scherzo (Monkey Business), film del 1952 di Howard Hawks, maestro della commedia brillante hollywoodiana. Divertente satira sulla diatriba tra fanciullezza e maturità, Il magnifico scherzo narra la vicenda di Barnaby Fulton, timido e distratto chimico destinato a scoprire, per caso, un miracoloso elisir della giovinezza. In un vortice frenetico di gag surreali, tra gli affiatatissimi Cary Grant e Ginger Rogers spunta anche Marilyn Monroe, che nel ruolo della giovane segretaria consolida il suo status di icona sensuale.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Mentre il Festival di Sanremo si avvicina, il Cinema Centrale di Sanremo si prepara a sfidare la competizione con una programmazione diversa.

