Sky Cinema Christmas torna con oltre 50 film | classici animazioni e commedie natalizie anche su NOW
Da lunedì 1 a mercoledì 31 dicembre oltre 50 titoli tra classici, animazioni, commedie italiane e romantiche, con prima visione di Me Contro Te: Cattivissimi a Natale Per tutto il mese di dicembre, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in SKY CINEMA CHRISTMAS, un canale interamente dedicato allo spirito delle feste che torna, per la sua 15ª edizione, a illuminare la p. 🔗 Leggi su Digital-news.it
