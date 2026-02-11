Sanremo | Cinema Centrale sfida il Festival con programmazione varia | da Cime Tempestose a commedie leggere

Mentre il Festival di Sanremo si avvicina, il Cinema Centrale di Sanremo si prepara a sfidare la competizione con una programmazione diversa. Da “Cime Tempestose” a commedie leggere, il cinema offre un’alternativa semplice e immediata ai turisti e ai residenti che vogliono godersi un po’ di svago, lontano dal clamore della musica. Le proiezioni continuano senza sosta, dimostrando che anche in tempo di Festival, il cinema resta una scelta valida.

Sanremo si prepara ad accogliere la kermesse musicale più attesa dell’anno, ma tra le vie della città, l’offerta cinematografica continua a offrire alternative di intrattenimento. Dal 12 al 18 febbraio, il Cinema Centrale si conferma come punto di riferimento per gli amanti della settima arte, proponendo una programmazione variegata che spazia dal dramma romantico al thriller, passando per commedie e film d’autore. Questa settimana, mentre altri cinema della città – Ariston, Ritz, Roof 1, Roof 2, Roof 3 e Roof 4 – sono impegnati nell’allestimento del Festival di Sanremo 2026, il Centrale mantiene la sua attività, offrendo al pubblico un’alternativa culturale di rilievo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Evento speciale al cinema Centrale di via Carlo Alberto giovedì 12 febbraio dalle 20,45 per l’uscita del film “Pillion – Amore senza freni” (biglietti 8/6 €). Alle 20,45 presentazione con Vladimir Luxuria, alle 21 proiezione del film in versione originale sottotitolata - facebook.com facebook