Un weekend di San Valentino tra piogge intense e venti di burrasca

Il weekend di San Valentino si apre sotto una pioggia battente e venti forti in tutta la Campania. Le precipitazioni intense e i temporali hanno creato disagi e rallentamenti, lasciando poche opportunità di festeggiare all’aperto. Molte coppie hanno preferito restare a casa, mentre le strade si sono riempite di acqua e foglie trasportate dal vento. La situazione rimane critica, con allerte meteo che invitano alla prudenza.

Meteo Campania - ciclone di San Valentino: in arrivo piogge e temporali con forti venti, speranze soleggiate per la giornata di Carnevale Weekend di San Valentino all’insegna del maltempo con piogge intense, temporali e venti di burrasca sulla Campania. Fenomeni intensi anche tra pomeriggio e sera di sabato, quando è atteso il picco della fase di maltempo. In questo frangente il vento soffierà forte, specie lungo la fascia costiera e zone immediatamente prospicienti, con raffiche fino a 70-80 kmh dai quadranti meridionali prima, occidentali poi. Ma non è finita. Durante la mattinata di lunedì è atteso il transito di una nuova perturbazione da ovest con altre piogge e temporali che anche stavolta potranno risultare di forte intensità.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su San Valentino Campania Meteo weekend, arriva il ciclone di San Valentino: ecco piogge intense e vento di burrasca Il fine settimana di San Valentino porta brutte sorprese in Sicilia. Ciclone di San Valentino, nel weekend un'altra perturbazione con piogge e vento di burrasca Il weekend di San Valentino si apre con brutte notizie per chi aveva programmato festeggiamenti all’aperto. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Valentino Campania Argomenti discussi: E quest'anno, che si fa (e dove si va) a San Valentino?; Cosa fare il weekend di San Valentino nelle Langhe; Le sagre di gusto da non perdere nel weekend di San Valentino; Ecco cinque mete romantiche in Piemonte per il weekend di San Valentino. Meteo Weekend: Ciclone di San Valentino, piogge e vento su molte regioniMaltempo diffuso in Italia durante il weekend di San Valentino 2026: piogge e venti burrascosi con il rischio di mareggiate lungo le coste. meteo.it Ciclone di San Valentino sull’Italia: weekend instabile tra piogge diffuse, temporali e neve in AppenninoIl ciclone di San Valentino porta sull’Italia un weekend segnato da instabilità diffusa, con piogge, temporali, venti forti e il ritorno della neve in Appennino, accompagnati da allerte e misure preca ... news.fidelityhouse.eu Svelata la sorpresa nascosta nel bouquet di San Valentino! - facebook.com facebook Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.