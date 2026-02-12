Meteo weekend arriva il ciclone di San Valentino | ecco piogge intense e vento di burrasca

Il fine settimana di San Valentino porta brutte sorprese in Sicilia. Arriva un ciclone che provoca piogge intense, temporali e venti di burrasca. Le condizioni meteo peggiorano già in mattinata e continueranno nelle prossime ore, costringendo molti a rivedere i programmi all’aperto. Le autorità invitano alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari.

È quanto prevede l'esperto di 3bmeteo.com, Gaetano Genovese, che disegna le previsioni per i prossimi giorni a Palermo e nel resto dell'Isola. "Un profondo vortice ciclonico nato dall'interazione tra aria fredda artica e quella più umida in risalita da latitudini sub-tropicali - dice l'esperto - si formerà durante la serata di venerdì sul golfo del Leone, recando diffuso maltempo anche sulla regione siciliana tra sabato e domenica.

Il weekend di San Valentino si apre con brutte notizie per chi aveva programmato festeggiamenti all’aperto.

Nel weekend il maltempo si farà sentire forte in tutto il Nord-Est.

