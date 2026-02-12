Ciclone di San Valentino nel weekend un' altra perturbazione con piogge e vento di burrasca

Il weekend di San Valentino si apre con brutte notizie per chi aveva programmato festeggiamenti all’aperto. Una nuova perturbazione porta pioggia e vento forte sull’Agrigentino, peggiorando le condizioni del tempo rispetto ai giorni scorsi. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni, con il rischio di fenomeni intensi e mare agitato. Le autorità invitano alla prudenza chi si sposta o vuole evitare problemi legati al vento e alle piogge.

Il fine settimana di San Valentino sarà all'insegna di un deciso peggioramento delle condizioni meteo anche sull'Agrigentino. Un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo occidentale - spiega Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - porterà tra sabato e domenica piogge, rovesci e ventilazione sostenuta interrompendo la breve fase di "tregua prevista per la giornata di venerdì. Questo ciclone nasce dall'interazione tra aria fredda artica e quella più umida in risalita da latitudini sub-tropicali che si formerà durante la serata di venerdì sul golfo del Leone portando maltempo diffuso in Sicilia".

