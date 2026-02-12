Un tribunale condanna CasaPound perché vuole rifare il partito fascista e il governo fa finta di non sentire

La sentenza del tribunale di Bari conferma che riaprire un partito fascista è illegale. CasaPound, infatti, è stata condannata, ma in altre parti d’Italia si continuano a tollerare iniziative simili. Il governo sembra invece ignorare questa distinzione, lasciando aperta la questione tra legge e atteggiamenti delle istituzioni.

La condanna di CasaPound a Bari conferma che ricostituire il partito fascista è illegale. Altrove, però, tra pratiche tollerate e iniziative politiche, resta aperta la distanza tra legge e prassi istituzionale.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su CasaPound Italia CasaPound, la sentenza di Bari riconosce per la prima volta la volontà di rifare il partito fascista Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza che fa discutere. Condanna storica per Casapound: 12 militanti colpevoli per riorganizzazione del partito fascista Dodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per aver riorganizzato il partito fascista e per un’aggressione “squadrista”. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su CasaPound Italia Argomenti discussi: Militanti CasaPound a processo per neofascismo, domani sentenza a Bari; Casapound a processo per il palazzo occupato in via Napoleone III a Roma. Il pm: Un danno da 4,5 milioni di euro; Forenza: Sentenza conferma che Casapound e' neofascista e va sciolta. Condanna storica per Casapound: 12 militanti colpevoli per riorganizzazione del partito fascistaDodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per riorganizzazione del partito fascista e aggressione squadrista, in una sentenza ... fanpage.it Bari, condannati dodici militanti di Casapound per l’aggressione del 21 settembre 2018Per il Tribunale sono colpevoli dei reati di riorganizzazione del partito fascista e di manifestazione fascista. Critiche le opposizioni ... dire.it Dal Tribunale di Bari arrivano dodici condanne per i militanti di Casapound che, il 21 settembre del 2018, aggredirono alcuni manifestanti antifascisti nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Nell’imputazione sono citati l’articolo uno della legge Scelba, in - facebook.com facebook Adesso che perfino un tribunale, quello di Bari, ha condannato CasaPound per "riorganizzazione del disciolto partito fascista", cosa aspetta Piantedosi a sciogliere l'organizzazione E cosa aspetta a sgomberare la sede occupata abusivamente a Roma dove x.com

