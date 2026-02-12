Un tribunale condanna CasaPound perché vuole rifare il partito fascista e il governo fa finta di non sentire

La sentenza del tribunale di Bari conferma che riaprire un partito fascista è illegale. CasaPound, infatti, è stata condannata, ma in altre parti d’Italia si continuano a tollerare iniziative simili. Il governo sembra invece ignorare questa distinzione, lasciando aperta la questione tra legge e atteggiamenti delle istituzioni.

Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza che fa discutere.

Dodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per aver riorganizzato il partito fascista e per un’aggressione “squadrista”.

