CasaPound la sentenza di Bari riconosce per la prima volta la volontà di rifare il partito fascista

Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza che fa discutere. Per la prima volta, un giudice ha riconosciuto ufficialmente che alcuni militanti di CasaPound vogliono rifondare il partito fascista. Dodici persone sono state condannate, segnando un passo importante in questa vicenda giudiziaria.

CasaPound sotto accusa: la sentenza di Bari riconosce la volontà di rifondare il partito fascista. Una sentenza storica è stata emessa oggi dal Tribunale di Bari: per la prima volta, un giudice ha riconosciuto la volontà di rifondare il partito fascista all’interno del movimento CasaPound, condannando dodici dei suoi militanti. La decisione, giunta al termine di un lungo processo, apre un nuovo scenario nella lotta contro l’estrema destra in Italia e solleva interrogativi sull’interpretazione delle leggi che proibiscono la riorganizzazione di partiti con ideologie antidemocratiche. Il processo e le prove raccolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza storica.

A Bari, 12 militanti di Casapound sono stati condannati per aver riorganizzato il partito fascista.

CasaPound, la sentenza di Bari riconosce per la prima volta la volontà di rifare il partito fascistaAdesso c’è una sentenza che lo dice: CasaPound ha tentato di riorganizzare il disciolto partito fascista. Sta in questo elemento di novità – non era mai successo – l’importanza del verdetto dei giudic ... repubblica.it

Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista. Prima sentenza in Italia che riconosce la violazione della legge ScelbaSette di loro condannati anche per lesioni. Il processo riguarda l’aggressione nel quartiere Libertà di Bari di alcuni manifestanti antifascisti ... quotidiano.net

Dodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per riorganizzazione del partito fascista e aggressione “squadrista”, in una sentenza storica che riafferma l’applicazione della legge Scelba contro la manifestazione di ideologie fasciste: https://fanpa.g facebook

Processo CasaPound, 12 militanti baresi condannati: prima sentenza in Italia per ricostituzione del partito fascista I NOMI - VIDEO x.com