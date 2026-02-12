Olimpiadi 2026 | il programma di domani venerdì 13 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani, venerdì 13 febbraio, sono in programma diverse gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In totale, si assegneranno sette medaglie in varie discipline. Si inizia con la 10 km di sci di fondo maschile, seguita dal cross femminile e dall’halfpipe maschile di snowboard. Poi ci sono il 10.000 metri di speed skating, la 10 km sprint di biathlon, e le gare individuali di pattinaggio artistico e skeleton maschile. Le competizioni si svolgeranno in diversi orari e saranno

Domani, venerdì 13 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli della 10 km tl maschile di sci di fondo, del cross femminile e dell'halfpipe maschile di snowboard, dei 10000 maschile di speed skating, della 10 km sprint maschile di biathlon, dell'individuale maschile di pattinaggio artistico e dell'individuale maschile di skeleton. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, inizieranno i quarti di finale dell'hockey su ghiaccio femminile, e continueranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile.

