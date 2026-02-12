Le cooperative di Modena continuano a mostrare una forte capacità di resistenza. Nonostante le difficoltà, le aziende del settore restano tra le più solide della regione, con 29 cooperative tra le prime 500 in classifica e quattro tra le prime 100. Nel 2024, queste imprese hanno prodotto ricavi complessivi di 2 miliardi, confermando il ruolo centrale che giocano nel tessuto economico locale.

di Sara Giovanna Mauro Le cooperative modenesi rappresentano circa il 6% delle aziende classificate tra le top 500 del territorio (29 in totale, di cui 4 tra le Top 100), generando ricavi complessivi nel 2024 per 2.043.198 di euro, con un significativo incremento del 17,8% rispetto al 2023. Un dato positivo, seppur con un andamento eterogeneo tra le cooperative del campione: il 31% di queste ha conosciuto una contrazione del proprio fatturato nel 2024 rispetto al 2023, con nella metà dei casi circa un conseguente peggioramento di risultato operativo ed EBITDA. Rispetto ad un fatturato medio pari a 70.

© Ilrestodelcarlino.it - Un settore cardine per il lavoro. Dalle piccole alle grandi coop la resilienza è un tratto diffuso

