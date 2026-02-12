Un pranzo per i senzatetto e non solo cucinato e servito dai detenuti

Questa mattina a Milano, alcuni detenuti del carcere di Monza hanno cucinato e servito un pranzo per le persone più fragili della città. L’evento, organizzato dalla cooperativa “Cuore unito”, si è svolto presso il santuario Santa Rita in via Santa Rita da Cascia. Un gesto concreto di solidarietà che ha coinvolto anche i senza casa e altre persone in difficoltà.

Un pranzo dedicato alle persone fragili preparato e servito da alcuni detenuti del carcere di Monza. È quello che è stato organizzato dalla cooperativa “Cuore unito” per la giornata di San Valentino presso il santuario Santa Rita in via Santa Rita da Cascia 12 a Milano. Cuore Unito è una cooperativa sociale nata nell’autunno 2025 dall’iniziativa di un gruppo di amici con l’obiettivo di sostenere persone in difficoltà economica e sociale. A guidarla è il presidente Francesco Tambasco, da anni impegnato nel sociale e insignito dell’Ambrogino d’Oro. La cooperativa si occupa di supportare famiglie in condizioni di disagio e persone senza fissa dimora.🔗 Leggi su Milanotoday.it

