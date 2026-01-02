Achille Costacurta e mamma Martina Colombari ha servito la cena ai senzatetto

Achille Costacurta, insieme a sua madre Martina Colombari, ha deciso di dedicare del tempo ai senzatetto, servendo loro una cena. Un gesto semplice ma significativo, che riflette la volontà di aiutare chi si trova in difficoltà, anche durante le festività. La loro azione testimonia l'importanza di essere presenti per chi ha bisogno, anche nei momenti di festa, con un atteggiamento di solidarietà e rispetto.

"Come dico sempre, odio le feste. Quindi se posso dare una mano quando gli altri festeggiano, lo faccio volentieri". Achille Costacurta ha pubblicato sui social un video che lo ritrae mentre serve i pasti ai senzatetto collaborando con i City Angels. Il giovane, insieme alla mamma Martina.

