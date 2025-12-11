Genova mangiano un pranzo cucinato da un catering e si sentono male in 18 all' ospedale con nausea e vertigini

A Genova, 18 persone sono finite in ospedale dopo aver consumato un pranzo preparato da un catering locale. I soggetti hanno lamentato nausea e vertigini, portando all'intervento dei controllori. Si sospetta una sindrome sgombroide, legata alla presenza di istamina nel tonno consumato durante il pasto.

