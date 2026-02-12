Un Posto al Sole anticipazioni 13 febbraio | l' incontro tra Eleanor e Ciro finisce male

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre La settimana di Un Posto al Sole si conclude con l'incontro tra Eleanor Price e il fratello Ciro che, a differenza di quanto la donna sperava, non andrà come previsto. Attenzione inoltre a Gianluca Palladini, innamorato e pronto a tornare a lavorare al Vulcano. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti Accompagnata da Raffaele, Eleanor si è fatta forza ed è andata dalla famiglia Buonocore per conoscere finalmente Ciro, il fratello che non ha mai conosciuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Eleanor Price decide di parlare chiara con Ciro.

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la veritàLe trame di UPAS di giovedì 12 febbraio 2026: Eleanor si rivela a Imma e Ciro, Eduardo si allontana da Stella e Anna mette in competizione Gianluca e Alberto. libero.it

Un posto al sole, le trame dal 9 al 13 febbraio 2026Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di Un posto al sole, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026. La stagione numero 30 va in onda ogni giorno ... sorrisi.com

