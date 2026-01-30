Eleanor Price arriva a Napoli e chiede aiuto a Raffaele. La donna, ricca e americana, rivela il motivo della sua presenza in città e si rivolge al personaggio di Raffaele per portare a termine un incarico importante. La storyline si infittisce, e il mistero sulla sua visita si avvicina alla soluzione.

© US Rai Il mistero legato all’arrivo di Eleanor Price a Napoli sta per essere svelato. Nel corso dei prossimi episodi di Un Posto al Sole, la ricca cliente americana di Roberto Ferri e Marina Giordano confessa qual è il vero motivo della sua presenza nella cittadina campana e chiede aiuto a Raffaele per portare a termine un incarico. Incapace di dirle no, il portinaio accetta dunque di aiutarla. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Eleanor chiede aiuto a Raffaele

Approfondimenti su Un Posto al Sole

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 al 30 gennaio 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Un Posto al Sole

Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg; Un Posto al Sole, anticipazioni di oggi (21 gennaio 2026): colpo di scena ai Cantieri, scelto il nuovo amministratore delegato; Un Posto al Sole, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio: un'americana salverà i Cantieri?; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026.

Un posto al sole: Raffaele nei guai per colpa di WhoopiLe trame di UPAS per la settimana dal 2 al 6 febbraio: il portiere accetta un incarico ad alta tensione. Nuovo personaggio al Vulcano (e sono subito guai). libero.it

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Rosa e Damiano sono al capolineaLe trame di UPAS di lunedì 2 febbraio 2026: la storia tra Renda e la Picariello rischia di naufragare. Raffaele sempre più nelle grazie di Whoopi Goldberg. libero.it

Whoopi Goldberg racconta del suo debutto ad Un posto al sole facebook