Un pipistrello fantasma nel Pacifico | gli Usa puntano sul nuovo drone MQ-28A

Gli Stati Uniti stanno puntando forte sul nuovo drone MQ-28A Ghost Bat, che sta entrando in una fase cruciale. Boeing ha rivelato i primi dettagli sulla versione Block 3, considerata la più evoluta del progetto. Questo drone, nato come Loyal Wingman per l’Aeronautica australiana, si sta preparando a fare il salto di qualità e a diventare un elemento chiave nelle future operazioni militari.

Il programma MQ-28A Ghost Bat entra in una fase decisiva. Boeing ha svelato nuovi dettagli sulla futura versione Block 3 del drone, destinata a rappresentare l’evoluzione più avanzata del Loyal Wingman sviluppato inizialmente per l’Aeronautica australiana. Dopo i Block 1, utilizzati come prototipi pre-produzione, e il Block 2, già ordinato in nove esemplari dalla Royal Australian Air Force come ponte verso la capacità operativa, il Block 3 punta a trasformare il Ghost Bat in una piattaforma pienamente combattente. La novità più rilevante riguarda l’introduzione di una stiva interna per armamenti, pensata per ospitare un missile aria-aria AIM-120 AMRAAM oppure due bombe guidate GBU-39B Small Diameter Bomb, con margini di crescita verso altre munizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un pipistrello fantasma nel Pacifico: gli Usa puntano sul nuovo drone MQ-28A Approfondimenti su Pacifico Droni Un drone gregario abbatte un avversario: È il “Pipistrello fantasma”, nuova frontiera del combattimento aereo Un drone gregario, il MQ-28A “Ghost Bat”, ha abbattuto un velivolo avversario, segnando una svolta nel combattimento aereo. Usa, nuovo raid nel Pacifico Orientale: uccisi otto presunti narcos Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo raid nel Pacifico Orientale, colpendo navi sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pacifico Droni Argomenti discussi: La Ruta de las Alas e Refugio IKA: il corridoio di grotte che può salvare un pipistrello fantasma. Pipistrello spettrale nella notte su ParanalUn pipistrello cosmico è stato avvistato in volo sopra il sito del Paranal dell’Eso, in Cile, giusto in tempo per Halloween. Grazie al suo ampio campo visivo, il Vst (Vlt Survey Telescope, un ... media.inaf.it Un pipistrello cosmico vola nel cielo di HalloweenSembra un pipistrello cosmico nel cielo di Halloween, ma è una culla di stelle nel cielo australe, l'immagine scattata dal Vlt Survey Telescope, il telescopio dell'Istituto nazionale di astrofisica ... tgcom24.mediaset.it Allora, butto la polemica lì, ma è un mio pensiero personale: In questa Run scritta da John Byrne, ci sono i disegni, ufficialmente, di Paul Ryan... e questo, pacifico. Detto ciò, in alcune sequenze, in alcune pagine interne, io ci vedo "la poetica" e il modo di comp - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.