Usa nuovo raid nel Pacifico Orientale | uccisi otto presunti narcos

Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo raid nel Pacifico Orientale, colpendo navi sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga. L'operazione si inserisce in un più ampio sforzo per contrastare le reti criminali che operano in acque internazionali. Durante l'azione, sono stati uccisi otto presunti narcotrafficanti.

L’ esercito degli Stati Uniti ha portato a termine una nuova serie di attacchi in acque internazionali contro navi dedite al traffico di droga. Su X lo US Southern Command ha infatti reso noto che la Joint Task Force Southern Spear «ha condotto attacchi cinetici letali su tre imbarcazioni gestite da organizzazioni terroristiche in acque internazionali», coinvolte in attività di narcotraffico nell’Oceano Pacifico orientale. Si tratta dell’ennesimo episodio dello scontro gli Stati Uniti di Donald Trump e il Venezuela di Nicolás Maduro. On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Lettera43.it

Trump Under F*re as Pacific D*ug Raid Turns D*adly

