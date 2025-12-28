Arezzo, 28 dicembre 2025 – “Città del Natale ”: il cartello è scritto con il pennarello blu e piantato all’inizio di una scalinata che si arrampica nella città alta. La scalinata del cimitero. Sì, è quella che collega le due zone della cittadella dei ricordi e che va dal parcheggio grande fino all’ingresso monumentale. Ed è una freccia non casuale. Perché perfino nella due giorni della super festa, Natale e Santo Stefano, il parcheggio del cimitero è stato uno dei polmoni dell’evento. AREZZO CITTA' DEL NATALE 2025 PIAZZA GRANDE Auto dappertutto, il colpo d’occhio classico di chi entra nel piazzale e comincia a girare in tondo per trovare un buco libero, che spesso e volentieri non c’è. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turisti, un assalto senza fine. Ad Arezzo folla record e prenotazioni: arrivi verso il milione e mezzo

Leggi anche: Turisti dall’estero decisivi nell’incremento degli arrivi. Anche ad agosto

Leggi anche: Fiera, il bilancio a stand chiusi. Mezzo milione di presenze, è record

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Turisti, un assalto senza fine. Ad Arezzo folla record e prenotazioni: arrivi verso il milione e mezzo; L’ospedale di Aosta si prepara all’assalto di fine anno, in Valle attese 500 mila persone; Natale ad Arezzo, Azione: “Festa sì, ma che sia per tutti”.

Sarajevo, orrore senza fine: i “cecchini turisti” - Quando il 12 dicembre 1992 abbiamo percorso le strade di Sarajevo, sotto assedio ... agensir.it

Turisti, ondata senza fine. Ora sono 34 milioni l'anno. A Venezia, le locazioni turistiche hanno occupato il 5,6% delle abitazioni - Un'altra tappa del lavoro che la Fondazione sta dedicando al tentativo di delineare uno scenario di sviluppo sostenibile per la grande Venezia, quella dei 16 comuni che gravitano attorno al centro ... ilgazzettino.it

Turisti, ondata senza fine. Ora sono 34 milioni l'anno. A Venezia, le locazioni turistiche hanno occupato il 5,6% delle abitazioni - Un «rapporto indissolubile» per la natura commerciale della città, con la sua millenaria apertura ai foresti, osserva lo ... ilgazzettino.it

Negli ultimi dieci anni questa città è rinata ripartendo dalla storia, arte, cultura e, soprattutto, turismo. Ora i turisti la prendono d'assalto. - facebook.com facebook