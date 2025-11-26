Siamo tutti sulla stessa barca e chi salirà sul Dragon Boat "Artù" veleggerà nelle acque della solidarietà e della inclusione: l’equipaggio di questa imbarcazione è un equipaggio speciale, perché i vogatori sono persone fragili, persone che ogni giorno affrontano una quotidianità in salita e lo fanno con coraggio anche grazie alle famiglie e ad associazioni che dedicano a loro tempo e amore: la Fondazione Ti Amo e l’associazione Canoa Kayak Versilia. Il Dragon Boat "Artù" nasce dall’incontro e dall’impegno di queste due associazioni che hanno realizzato l’imbarcazione con il progetto "della felicità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Artù" scende in acqua. Il varo al porticciolo di Torre del Lago