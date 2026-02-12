Un grande professionista | poliziotto reggino muore in casa a Palermo dopo un malore

Un poliziotto di Reggio Calabria è morto improvvisamente a Palermo, nella sua casa, a soli 36 anni. Si è sentito male e non ce l’ha fatta, lasciando moglie e due bambine piccole. La tragedia ha colpito tutta la comunità, che ricorda un professionista stimato e dedito al lavoro.

Era diventato viceispettore e lavorava nella Divisione anticrimine della questura palermitana. Lascia la moglie e due figlie Se n'è andato a soli 36 anni, con ancora una lunga carriera davanti a sé in polizia, lasciando la moglie e due bambine piccole. Lutto per la questura palermitana che ieri ha perso uno dei suoi “figli”. Vincenzo Marcianò, nato a Reggio Calabria ma da tempo residente a Palermo, è morto nel suo appartamento nella zona di corso Calatafimi. Ancora da chiarire le cause del decesso visto che, da quanto si apprende, non soffriva di alcuna patologia. Marcianò era entrato in polizia nel 2012 e aveva lavorato in prima linea a Palermo come agente assistente, sulle volanti dell'Ufficio prevenzione generale, prima di essere assegnato altrove.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

