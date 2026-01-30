Tragedia ad Albavilla | 14enne muore dopo un malore in casa

Una famiglia di Albavilla si è trovata di fronte a una scena terribile martedì sera. La giovane di 14 anni, poco dopo aver cenato con i genitori, ha accusato un malore improvviso e si è sentita male. Nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato niente da fare. La ragazza è deceduta poco dopo, lasciando tutti sotto shock. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa morte improvvisa.

La serata di martedì si è trasformata in un dramma per una famiglia di Albavilla. Una ragazza di 14 anni, che aveva appena trascorso la cena in casa con i genitori, ha iniziato a stare male intorno alle 21.30. Le difficoltà respiratorie si sono manifestate in modo improvviso e crescente.

