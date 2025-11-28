La provincia vota lo stop ai pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli

Una mozione per chiedere alla regione Lombardia di “Non autorizzare impianti sul territorio libero ma utilizzare solo quello già impermeabilizzato”, come specifica Massimiliano Longo, capogruppo della maggioranza in provincia di Monza e Brianza. È quella che è stata approvata stamani, 28 novembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

