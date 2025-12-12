Sversa acqua e cemento sui terreni agricoli denunciato Sequestrata la betoniera | VIDEO

Un uomo è stato denunciato per aver sversato acqua e cemento sui terreni agricoli, con la betoniera sequestrata. L’operazione rientra nelle attività di controllo della Polizia di Stato nella “Terra dei Fuochi”, finalizzate a tutelare l’ambiente e la salute pubblica contrastando i reati ambientali in zona.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Polizia di Stato nei territori della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e contrastare in modo mirato i reati di natura ambientale. Nell’ambito di uno dei servizi quotidiani di monitoraggio, gli agenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

