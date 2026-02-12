Un chilo e mezzo di droga nascosti nella casa di città e in quella al mare novarese in manette per spaccio

La polizia ha arrestato un uomo del novarese che nascondeva oltre un chilo e mezzo di cocaina tra la casa in città e quella al mare. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato anche più di 15mila euro in contanti. L’uomo ora si trova in carcere, accusato di spacciare droga.

L'uomo, 54enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Novara. Nella sua casa di Galliate i poliziotti hanno trovato anche 15mila euro in contanti Tra la casa in città e quella al mare aveva nascosto oltre un chilo e mezzo di cocaina, insieme a più di 15mila euro in contanti. La polizia di Novara lo ha arrestato per spaccio. É successo nella serata di venerdì 6 febbraio; a finire in manette è stato un uomo di 54 anni, italiano, con precedenti di polizia. Il 54enne è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile durante un controllo mentre si trovava a bordo della sua auto.

Nella giornata di domenica 4 gennaio, i carabinieri di Pianello sono intervenuti durante una lite, scoprendo e sequestrando circa mezzo chilo di droga.

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Traversetolo hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di un giovane di 24 anni, ritenuto responsabile del possesso di circa mezzo chilo di hashish.

