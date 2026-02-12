Un boato in pista Olimpiadi apoteosi azzurra nello slittino | ancora una medaglia

Nella notte italiana, lo slittino regala un’altra medaglia all’Italia. La gara si è conclusa con un boato in pista, mentre gli atleti hanno dato il massimo per portare a casa un risultato importante. I tifosi sugli spalti hanno seguito con emozione ogni momento, consapevoli di aver assistito a una performance da record.

Cala il sipario su una delle discipline più spettacolari dei Giochi e lo fa in uno dei teatri simbolo dell'Olimpiade. L'ultimo evento in programma nello slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 promette emozioni forti, velocità vertiginose e una sfida che si preannuncia serratissima fino all'ultimo centesimo. I numeri parlano chiaro. Gli Azzurri si presentano con credenziali solidissime, forti di piazzamenti di rilievo in tutte le prove individuali e di coppia. Tuttavia, se si guarda alla tradizione e alla profondità del movimento, la prima fila per l'oro spetta alla Germania, autentica corazzata dello slittino mondiale.

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026.

Questa mattina si svolgono le ultime due manche del singolo femminile nello slittino alle Olimpiadi.

