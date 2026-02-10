LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Verena Hofer si gioca una medaglia!

Questa mattina si svolgono le ultime due manche del singolo femminile nello slittino alle Olimpiadi. Verena Hofer sta cercando di conquistare una medaglia, e i tifosi sono già incollati alle tv e agli smartphone per seguire ogni suo movimento. La competizione è ancora aperta e tutto può succedere, mentre le atlete si preparano per le ultime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche del singolo femminile olimpico di slittino. A Cortina si assegnano le medaglie con le azzurre che cercheranno di agguantare la terza posizione del podio ed oro e argento che sembrano ormai destinati a finire al collo delle slittiniste tedesche. Appuntamento alle 17.00 con la terza manche, mentre la ultima e decisiva run inizierà poco dopo le 18.30. A margine delle manche svolte lunedì le tedesche Julia Taubitz e Merle Malou Fraebel sembrano obiettivamente avere una marcia in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

